Мегамощная красная магнитная буря ударила по Земле: как защититься

Землю накрыла волна солнечных вспышек, вызвавшая появление полярного сияния. Это явление наблюдалось по всему миру, в Украине тоже.

Между тем, жителей нашей планеты предупредили о мощных геомагнитных бурях, которые могут влиять на самочувствие, привести к перебоям в работе радио и электроники.

Как сообщает IFLScience, Солнце стало более активным, чем обычно, и за последнюю неделю выпустило несколько мощных выбросов корональной массы (CME). Эти выбросы плазмы и магнитных полей направились к Земле и повлекли за собой серьезные геомагнитные бури.

CME – это мощные взрывы на Солнце, выбрасывающие огромное количество плазмы и магнитного поля в космос. Когда эти выбросы достигают на Земле, они взаимодействуют с ее магнитным полем, вызывая геомагнитные бури. Эти бури могут оказывать влияние на работу спутников, систем связи и энергосетей.

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Наиболее интенсивные геомагнитные бури начались 13 августа. Они достигли красного уровня опасности. Во вторник, 13 августа, по Земле ударила восьмибалльная магнитная буря (К-индекс 9 – максимально мощный).

Магнитные бури календарь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью. Они могут оказывать влияние на работу систем связи, электросетей, а также на здоровье людей.

Кто больше всего подвержен воздействию магнитных бурь?

Пожилые люди

Лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нервной системы

Беременные женщины

Дети

Люди с повышенной чувствительностью к изменениям атмосферного давления

Как защититься от магнитной бури?

Хотя полностью избежать воздействия магнитных бурь невозможно, есть несколько рекомендаций, которые помогут уменьшить их негативное воздействие:

Здоровый сон: Попытайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, чтобы нормализовать биоритмы. Перед сном избегайте тяжелой пищи, кофеина и алкоголя.

Правильное питание: Отдавайте предпочтение легкой пище, богатой витаминами и минералами. Уменьшите потребление соли, жирной и острой пищи.

Режим питья: Пейте достаточно чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс организма.

Физическая активность: Регулярные физические нагрузки помогут укрепить иммунитет и снизить стресс. Однако во время магнитных бурь следует избегать чрезмерных нагрузок.

Попытайтесь выделить время для отдыха и расслабления. Можно заняться йогой, медитацией или просто прогуляться на открытом воздухе.

Минимизация стресса: Попытайтесь избегать стрессовых ситуаций. Можно воспользоваться различными техниками релаксации, такими как дыхательные упражнения или ароматерапия.

Прием лекарства: Если у вас есть хронические заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом о приеме лекарства во время магнитных бурь.

Что делать, если вы испытываете плохое самочувствие во время магнитной бури?

Если вы чувствуете головную боль, головокружение, слабость, повышенное АД или другие неприятные симптомы, обратитесь к врачу.

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