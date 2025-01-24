Метеочувствительным грозит плохое самочувствие: прогноз магнитных бурь на 25 января

С 24 по 26 января на Земле ожидается мощная магнитная буря, которая достигнет уровня G2. Согласно прогнозам, 24 января геомагнитная активность будет на уровне G1, но уже 25 января она усилится до G2, что может существенно повлиять на самочувствие.

Повышенная геомагнитная активность способна вызвать головные боли, тошноту, перепады настроения, повышенную тревожность и даже резкие колебания артериального давления. Об этом сообщает British Geological Survey Geomagnetism.

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Особенно уязвимы могут быть метеочувствительные люди, которые могут испытывать стресс и ухудшение общего состояния.

Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь, специалисты рекомендуют пить больше воды, избегать чрезмерных физических нагрузок и заботиться о своем отдыхе.

Напомним, мы уже представляли прогноз магнитных бурь на 22 января.

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