Метеозалежним приготуватись: прогноз магнітних бурь на 22 січня
22 січня очікується помірна магнітна буря з К-індексом 4. Магнітні бурі виникають внаслідок сонячних спалахів, коли заряджені частинки досягають магнітосфери Землі.
Їхня інтенсивність вимірюється за К-індексом від 1 до 9. Бурі з показниками 1-4 вважаються слабкими, тоді як значення від 5 і вище можуть помітно впливати на самопочуття людей та роботу електронних пристроїв. При К-індексі 7-8 можна спостерігати полярні сяйва. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.
Під час магнітних бур люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес через зміни атмосферного тиску.
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Щоб полегшити стан, рекомендується:
- Дотримуватися режиму сну та здорового харчування
- Обмежити вживання гострого, солоного, жирного та кофеїну
- Пити більше води та трав'яних чаїв
- Гуляти на свіжому повітрі, уникаючи прямого сонця
- Виконувати легкі фізичні вправи
- Уникати стресових ситуацій
- Метеозалежним людям варто мати під рукою необхідні ліки
- Практикувати контрастний душ вранці та розслабляючі ванни ввечері
Нагадаємо, 2025 рік розпочнеться з потужної магнітної бурі.
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