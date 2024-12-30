2025 рік розпочнеться з потужної магнітної бурі: як може вплинути на здоров’я і настрій

Геомагнітні бурі – це природні явища, які виникають через активність Сонця. Коли потік заряджених частинок від Сонця досягає магнітосфери Землі, це спричиняє її збурення.

Січень 2025 року обіцяє бути в цілому спокійним з точки зору геомагнітної активності. Більшість днів буде відзначатися низьким рівнем збурень, але можливі помірні магнітні бурі, спричинені впливом швидких потоків сонячного вітру з корональних дір. Згідно з прогнозом Центру прогнозування космічної погоди, Новий рік 2025 розпочнеться потужною геомагнітною бурею. Багато людей можуть відчути втому та сонливість у період з 31 грудня по 1 січня.

Магнітні бурі на Новий рік 2025. Джерело: meteoagent.com

Перша половина місяця (1−15 січня)

Низька активність: більшість днів буде характеризуватися спокійною геомагнітною ситуацією. Лише 5 та 10 січня очікуються помірні коливання, а слабкі магнітні бурі прогнозуються на 6, 11 і 12 січня.

Друга половина місяця (16−31 січня)

Період спокою: з 16 січня геомагнітна активність знову стабілізується. Можливі слабкі магнітні бурі з 16 по 18 січня, а в інші дні очікується спокійна обстановка.

Магнітні бурі. Джерело: wpc.noaa.gov

Геомагнітні бурі в січні 2025 року – вплив на здоров’я

Чому геомагнітні бурі так сильно впливають на наше самопочуття? Вважається, що ми підсвідомо відчуваємо зміни в магнітному полі Землі, що може позначатися на серцево-судинній і нервовій системах.

Типові симптоми:

головні болі та мігрені;

коливання чи підвищення артеріального тиску;

проблеми зі сном – безсоння або надмірна сонливість;

труднощі з концентрацією;

дратівливість і перепади настрою.

Особливо небезпечні геомагнітні бурі для людей з хронічними серцево-судинними захворюваннями. Рекомендується уважно стежити за своїм здоров’ям, уникати перевантажень та фізичних навантажень.

Як підготуватися до геомагнітних бур у січні 2025 року

Геомагнітні бурі неможливо запобігти чи уникнути, однак їхній вплив на організм можна значно зменшити. Ось кілька корисних порад для полегшення самопочуття в ці дні:

Пийте достатньо води. Зневоднення погіршує головний біль і загальну втому. Чиста вода допомагає організму легше адаптуватися до змін. Стежте за харчуванням. У ці дні краще вибирати легку їжу – овочі, фрукти, крупи, рибу. Уникайте жирної, смаженої їжі, що перевантажує організм. Забезпечте достатній відпочинок. Сон – найкращий спосіб відновити сили. Намагайтеся спати не менше 7−8 годин на добу. Якщо відчуваєте втому, дозволяйте собі короткий відпочинок протягом дня. Знижуйте рівень стресу. Практикуйте медитацію, дихальні вправи або просто проводьте час на свіжому повітрі. Контролюйте фізичну активність. Уникайте інтенсивних тренувань. Замість цього обирайте легкі прогулянки, йогу або розтяжку. Перевіряйте артеріальний тиск. Якщо у вас є проблеми з тиском, важливо регулярно його контролювати і приймати ліки за рекомендацією лікаря. Обмежте використання гаджетів. Тривале перебування перед екраном може посилити головний біль і втому. Робіть перерви та проводьте більше часу без електронних пристроїв.

Раніше ми розповідали, скільки триватиме потужна магнітна буря, яка накрила Землю.

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