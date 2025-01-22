Метеозависимым приготовиться: прогноз магнитных бурь на 22 января

22 января ожидается умеренная магнитная буря с К-индексом. Магнитные бури возникают вследствие солнечных вспышек, когда заряженные частицы достигают магнитосферы Земли.

Их интенсивность измеряется по К-индексу от 1 до 9. Бури с показателями 1-4 считаются слабыми, тогда как значения от 5 и выше могут заметно влиять на самочувствие и работу электронных устройств. При К-индексе 7-8 можно наблюдать полярные сияния. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Метеопрогноз на 22 января. Источник: Центр прогнозирования космической погоды

Во время магнитных бурь люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс из-за изменения атмосферного давления.

Вас также заинтересует: Солнечный шторм уничтожил часть магнитного поля нашей планеты: образовалась "магистраль" между Солнцем и Землей (видео)

Чтобы облегчить состояние, рекомендуется:

- Соблюдать режим сна и здорового питания

- ограничить употребление острого, соленого, жирного и кофеина.

- пить больше воды и травяных чаев

- гулять на свежем воздухе, избегая прямого солнца

- выполнять легкие физические упражнения

- избегать стрессовых ситуаций

- Метеозависимым людям следует иметь под рукой необходимое лекарство

- практиковать контрастный душ утром и расслабляющие ванны вечером.

Напомним, 2025 год начнется с мощной магнитной бури.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!