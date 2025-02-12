Метеочувствительным грозят головные боли и слабость: прогноз магнитных бурь на 13 февраля

В ближайшие дни ожидаются мощные магнитные бури. Геомагнитные бури оцениваются по К-индексу, который варьируется от 2 до 9: чем выше показатель, тем сильнее влияние бури на людей и технику.

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 12-14 февраля 2024 года. Прогноз может изменяться, поскольку исследователи обновляют данные каждые три часа.

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По текущим расчетам, 12 февраля ожидается магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), которая 13 февраля усилится до уровня 6 и будет оставаться на этом уровне и 14 февраля.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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