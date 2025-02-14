Метеочувствительным подготовиться, ожидается желтый уровень: прогноз магнитных бурь на 15 февраля

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, что приводит к головным болям, усталости и повышенному уровню стресса у чувствительных людей. Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9 с помощью планетарного К-индекса, где значение 5 и выше свидетельствует о сильных магнитных бурях.

Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) сообщает, что в субботу, 15 февраля, буря несколько ослабнет, а К-индекс снизится до 4, что указывает на среднюю геомагнитную активность.

Следует помнить, что прогнозы могут изменяться, поскольку данные о солнечной активности обновляются каждые три часа. Поэтому рекомендуется следить за последними обновлениями.

Магнитные бури возникают из-за вспышек и выбросов энергии на Солнце, во время которых заряженные частицы, такие как протоны и электроны, достигают магнитосферы Земли. В результате происходит возмущение магнитного поля, что может влиять как на технику, так и на здоровье человека. Магнитные бури с К-индексом выше 5 считаются сильными, а при показателях 7 или 8 можно наблюдать полярные сияния.

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Воздействие магнитных бурь на организм проявляется в виде головной боли, слабости, раздражительности и снижения концентрации. Специфического лекарства от этого явления не существует, но можно облегчить состояние с помощью обычных средств для устранения симптомов.

Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь, следует соблюдать здоровый режим дня, правильно питаться, ограничить употребление соленого, жирного и острого, уменьшить потребление кофе и алкоголя. Полезны травяные чаи, достаточное количество воды, регулярные прогулки на свежем воздухе и легкие физические нагрузки. Важно избегать стрессов и конфликтов, а людям с хроническими заболеваниями следует иметь под рукой необходимые лекарства. Контрастный душ утром поможет взбодриться, а вечером можно расслабиться в ванне.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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