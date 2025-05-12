Минимальная зарплата в Украине: что изменится уже с 1 июля

Народные депутаты Украины подали инициативу постепенного увеличения минимальной заработной платы, которая является базовой для определения должностных окладов в бюджетном секторе. Если парламент поддержит это предложение, новый уровень минималки начнет действовать уже с 1 июля 2025 года.

Это следует из данных, обнародованных на официальном портале Верховной Рады. Речь идет об альтернативном законопроекте №13164-1, зарегистрированном 28 апреля 2025 года. Он предусматривает внесение изменений в статью 4 Закона Украины "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан". Автором документа является народная депутат Юлия Тимошенко, представительница партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина".

Проект закона направлен на постепенное выравнивание размера минимальной заработной платы с фактическим прожиточным минимумом. В пояснительной записке указано, что минимальная зарплата не должна быть ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения, как того требует статья 9 Закона Украины "Об оплате труда".

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Среди основных положений инициативы:

пошаговое повышение минимальной заработной платы начиная с 1 июля текущего года до уровня фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

финансирование изменений планируется осуществить за счет сокращения второстепенных расходов всех уровней государственного бюджета и за счет дополнительных поступлений в бюджеты.

По подсчетам, ежемесячная стоимость реализации этого проекта составит ориентировочно 2,5 миллиарда гривен.

Минимальная заработная плата и прожиточный минимум в 2025 году

В Государственном бюджете на 2025 год размер минимальной зарплаты оставлен неизменным – на уровне 8000 гривен, как и в январе 2024 года.

При этом, по данным на март 2025 г., фактический прожиточный минимум составил 10,8 тыс. грн. Таким образом, минимальная зарплата покрывает всего 74,1% от реального прожиточного минимума. До конца года этот показатель может измениться.

Впрочем, как отмечают в правительстве, из-за ограниченных финансовых ресурсов в условиях военного состояния пересмотр минимальной зарплаты пока невозможен – ни в 2025-м, ни в ближайшие годы.

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