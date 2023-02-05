Министр Резников спрогнозировал, когда россия может начать новое масштабное наступление

В Украине готовятся к возможному новому масштабному наступлению со стороны России. Он может состояться в феврале, поскольку российские власти любят символизм.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников, сообщает УНИАН. По словам главы МОУ, масштабного наступления россиян может и не произойти.

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"Возможное наступление россиян мы все равно ожидаем в феврале. Это просто с точки зрения символизма. Это нелогично с точки зрения военных, потому что у них еще не готовы все ресурсы, но они это делают. Прошлый год – они тоже, не создав ударных группировок, поперлись. Ну, и нарвались", – заметил Резников.

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Он заверил, что в Украине накапливают резервы и ожидают пополнения запасов оружия от международных партнеров.

"У нас уже созданы ресурсы и резервы, которыми мы можем стабилизировать и удерживать удар", — сказал он.

В то же время Резников выразил убеждение, что 2023 год для Украины станет годом победы.

"Мы верим, что 2023 год будет годом победы. Я верю в создание военного трибунала", — подчеркнул глава МОУ.

Между тем, военный эксперт Олег Жданов в эфире "Первого Захидного" выразил мнение, что "наступление россиян может быть просто размазанным во времени путем наращивания сил".

"Но через некоторое время они начнут снижать темп наступления, потому что такое количество потерь не может продолжаться вечно. Были наемники из заключенных, теперь их сменили регулярные войска. А дальше уже некому их заменять", — объяснил он свое мнение.

Наиболее напряженным на фронте, считает эксперт, будет период до апреля, потому что российская армия сможет взыскать на фронт наибольшее количество мобилизованного ресурса.

"Путин будет делать ставку на безграничный человеческий ресурс. Это его единственный козырь сегодня. Он будет бросать в бой все больше людей", — считает Жданов.

Напомним, в начале января министр Резников заявлял, что в Украине не планируют проводить "массовую" мобилизацию. Однако по его словам, все будет зависеть от ситуации на фронте.

"В массовой мобилизации по состоянию на сегодня я не вижу необходимости. Но, конечно, ситуация на фронте может измениться в любой момент, зависит от развития событий. И тогда будет приниматься решение: СНБО, президент, Верховная Рада", — сказал министр.

По его словам, в Украине сейчас "мы восполняем потери, берем особых специалистов, определенных для задач".

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