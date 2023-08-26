''Минка, Проказин, Juice'': собратья погибших при столкновении L-39 пилотов щемяще простились с героями (видео)

25 августа в небе над Житомирской областью столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое пилотов погибли.

Собратья погибших летчиков на месте трагедии установили пианино, на котором написали фамилии и позывные пилотов "Минка, Проказин, Juice" и сыграли для них последнюю мелодию.

Традиция сжигать пианино происходит из Америки – в память о погибших летчиках при выполнении задания. Именно так украинские военнослужащие почтили память погибших 25 августа пилотов.

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Напомним, 25 августа в Житомирской области произошла трагедия – в результате авиакатастрофы погибли три украинских пилота, среди которых был известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

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