Минус четыре роты оккупантов и 15 единиц их техники: успехи ВСУ на Таврическом направлении. Карта

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о значительных успехах Сил обороны на Таврическом направлении.

В своем Telegram-канале он рассказал, что Силы обороны неустанно продвигаются вперед: "Уже есть освобожденные территории и наше движение продолжается".

По словам Тарнавского, за прошедшие сутки враг 18 раз атаковал наши позиции и совершил 450 обстрелов. Однако подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны таврического направления в течение суток выполнили до тысячи огневых задач.

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Как следствие, "за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Уничтожено 15 единиц военной техники противника".

Бойцам ВСУ удалось уничтожить 4 ББМ врага, два беспилотника "Supercam", самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", автомобильную технику. Также был уничтожен склад боеприпасов противника.

Напомним, контрнаступление ВСУ уже началось на определенных участках.

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