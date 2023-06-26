Мінус чотири роти окупантів та 15 одиниць їхньої техніки: успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку. Карта

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив про значні успіхи Сил оборони на Таврійському напрямку.

У своєму Telegram-каналі він розповів, що Сили оборони невпинно просуваються вперед: "Вже є звільнені території й наш рух продовжується".

За словами Тарнавського, минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції та здійснив 450 обстрілів. Однак підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали до тисячі вогневих завдань.

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Як наслідок, "за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти. Знищено 15 одиниць військової техніки противника".

Бійцям ЗСУ вдалося знищити 4 ББМ ворога, два безпілотники “Supercam", самохідну артилерійську установку 2С3 “Акація", автомобільну техніку. Також було знищено склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ вже почався на певних ділянках.

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