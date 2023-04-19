Контрнаступ ЗСУ вже почався на певних ділянках, – Маляр

Заступниця міністра оборони України, Ганна Маляр, заявила про те, що контрнаступальні дії військ вже почалися. Вона наголосила на тому, що контрнаступ не можна зводити лише до активних наступальних дій, адже мета полягає у звільненні всіх територій.

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Зупинка ворога в його наступальних діях є також важливою складовою контрнаступальних заходів. Ганна Маляр зазначила, що контрнаступальні дії полягають у величезному комплексі різних дій і заходів, що включають підготовку людей до комплексу дій, підготовку техніки, людей, резервів, формування певної тактики та планів дій.

За її словами, такі рішення ухвалюються за дуже короткий термін, а не за місяць чи два. Варіанти контрнаступальних дій залежать від інформації про стан ворога і наші спроможності.

Ганна Маляр підкреслила, що українські військові успішно діють на трьох напрямках – Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському, противник не може просуватися там. Вона також зазначила, що Збройні сили України готуються до повного звільнення територій кожен день і що дії військ на сході вже є контрнаступальними заходами.

Нагадаємо, 21 грудня 2022 року США оголосили про новий пакет безпекової допомоги Україні на майже два мільярди доларів. Цей пакет включав зенітно-ракетні комплекси Patriot.

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