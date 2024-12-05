Мир находится на пороге 'третьей ядерной эры' – глава вооруженных сил Британии

Главнокомандующий вооруженными силами Великобритании адмирал сэр Тони Радакин заявил, что мир оказался на пороге "третьей ядерной эры", где "фактически отсутствуют" предохранители, которые могли бы оградить человечество от крушения.

Во время лекции в аналитическом центре Королевского института объединенных вооруженных сил в Лондоне Радакин подчеркнул, что мировой порядок претерпевает серьезные изменения. Об этом сообщает Financial Times

"Мы находимся на пороге новой ядерной эры, что отмечается распространением ядерных и разрушительных технологий, а также почти полным отсутствием существовавшей ранее безопасности", - отметил он.

"Нам следует четко осознавать, что на кону, и готовы ли мы к адекватной реакции на новые вызовы", — добавил Радакин, отмечая, что риск ядерной войны растет из-за отсутствия эффективной международной системы безопасности.

Его тревожные замечания прозвучали после заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте, обвинившего Россию в поддержке ядерной программы Северной Кореи в обмен на участие северокорейских войск в войне против Украины.

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Радакин также предупредил, что оборонное соглашение между Москвой и Пхеньяном может включать в себя обмен критически важными технологиями и опытом.

Издание отмечает, что в последнее время Россия и США вышли из ряда важных договоров по контролю над вооружениями. Единственным действующим является договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, который завершит действие в 2026 году, в середине второго срока президентства Дональда Трампа.

В то же время, Радакин заявил, что Великобритания и ее союзники по НАТО остаются защищенными от прямого нападения со стороны России благодаря эффективной стратегии сдерживания.

Он также подчеркнул важность сохранения ядерного зонта, который Великобритания и США обеспечивают своим союзникам, и призвал продолжать эту практику в будущем.

Третья ядерная эра — период, когда ядерные технологии и распространение ядерного оружия становятся все более угрожающими, а системы безопасности, созданные после Холодной войны, теряют свою эффективность. Это также время, когда новые страны, такие как Северная Корея, Иран и другие, активно развивают свои ядерные программы, что существенно увеличивает риск ядерной эскалации. Кроме того, глобальная стабильность оказывается под угрозой из-за нарушения или утраты действия основных договоров по контролю над вооружениями.

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Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.