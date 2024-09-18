Мобилизация 2024: кого могут исключить из военного учета

Вопрос военного учета в Украине приобрел особую актуальность в условиях военного положения. Многих граждан интересует, при каких условиях можно быть исключены из военного учета и распространяются ли на таких лиц мобилизационные мероприятия.

Адвокат Виктория Доманская подробно объяснила, кто может быть исключен из военного учета и какие последствия имеет такое решение.

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Кто подлежит исключению из военного учета:

Умершие или признанные без вести отсутствуют: граждане, умершие или в отношении которых судом было вынесено решение о признании их без вести отсутствующими, автоматически исключаются из военного учета.

Лица, прекратившие гражданство Украины, также исключаются из военного учета.

Признаны непригодными к военной службе

Лица, достигшие предельного возраста пребывания в запасе, также исключаются из военного учета.

Несмотря на исключение из учета, военно-учетный документ сохраняется. В нем только делается соответствующая отметка.

Для исключения из военного учета необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением и соответствующими документами.

В приложении "Резерв+" может отображаться дата истечения срока действия электронного военно-учетного документа. Однако это не означает, что лицо должно снова становиться на военный учет. Если вы были исключены из учета, то это решение окончательно.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какой категории лиц будет автоматически предоставляться статус УГБ.

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