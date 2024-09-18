Мобілізація 2024: кого можуть виключити з військового обліку

Питання військового обліку в Україні набуло особливої актуальності в умовах воєнного стану. Багатьох громадян цікавить, за яких умов можна бути виключеним з військового обліку та чи поширюються на таких осіб мобілізаційні заходи.

Адвокатка Вікторія Доманська детально пояснила, хто може бути виключений з військового обліку та які наслідки має таке рішення.

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Хто підлягає виключенню з військового обліку:

Померлі або визнані безвісти відсутніми: громадяни, які померли або щодо яких судом було винесено рішення про визнання їх безвісти відсутніми, автоматично виключаються з військового обліку.

Особи, які припинили громадянство України, також виключаються з військового обліку.

Визнані непридатними до військової служби

Особи, які досягли граничного віку перебування у запасі, також виключаються з військового обліку.

Попри виключення з обліку, військово-обліковий документ зберігається. У ньому лише робиться відповідна відмітка.

Для виключення з військового обліку необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки із заявою та відповідними документами.

У додатку "Резерв+" може відображатися дата закінчення строку дії електронного військово-облікового документа. Однак це не означає, що особа повинна знову ставати на військовий облік. Якщо ви були виключені з обліку, то це рішення є остаточним.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, якій категорії осіб автоматично надаватиметься статус УДБ.

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