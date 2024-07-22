'Мобилизация' авто на фронт: юрист сказал, могут ли у уклонистов забирать права

Согласно новому закону о мобилизации военнообязанные, уклоняющиеся от службы, могут временно потерять право на управление транспортными средствами. Центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут обращаться в суд с соответствующим иском.

Юрист Ярослав Звоненко, специалист по военному праву, пояснил "РБК-Украина", в каких случаях такое ограничение может быть наложено и повлияет ли это на водительское удостоверение.

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Условия ограничения права на управление транспортом

Если военнообязанный сознательно игнорирует закон о мобилизации, не соблюдает правила военного учета или игнорирует повестки, начальник ТЦК может обратиться в Национальную полицию для объявления такого гражданина в розыск и административное задержание. Если задержание невозможно, в его адрес направляется "требование" о выполнении военно-учетного долга.

Разница между повесткой и требованием

Повестка приглашает военнообязанного явиться в ТЦК и СП, в то время как "требование" делает это обязательным. Если лицо не выполняет "требование", ТЦК может подать иск в суд о временном ограничении права на управление транспортом.

Выполнение "требования"

"Требование" считается врученным после личного получения или через 10 дней после отправки заказного письма. Требование считается выполненным, когда военнообязанный исполняет обязанности или когда мобилизация завершается.

Судебные ограничения

Если "требование" проигнорировано в течение 10 дней, военкомат обращается в суд о временном ограничении права на управление транспортом. Это ограничение действует для выполнения военных обязанностей или до завершения мобилизации.

Последствия для водительских прав

Такое ограничение не лишает права управления на время и не изымает водительское удостоверение. Право управления транспортом временно ограничивается выполнением военных обязанностей или завершению мобилизации. Ограничение налагается судом без обязательного вызова военнообязанного заседания.

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