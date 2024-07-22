'Мобілізація' авто на фронт: юрист сказав, чи можуть в ухилянтів забирати права

Відповідно до нового закону про мобілізацію, військовозобов'язані, які ухиляються від служби, можуть тимчасово втратити право на керування транспортними засобами. Центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) будуть звертатися до суду з відповідним позовом.

Юрист Ярослав Звоненко, фахівець з військового права, пояснив "РБК-Україна", в яких випадках таке обмеження може бути накладене та чи вплине це на посвідчення водія.

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Умови обмеження права на керування транспортом

Якщо військовозобов'язаний свідомо ігнорує закон про мобілізацію, не дотримується правил військового обліку або ігнорує повістки, начальник ТЦК може звернутися до Національної поліції для оголошення такого громадянина в розшук та адміністративного затримання. Якщо затримання неможливе, на його адресу надсилається "вимога" про виконання військово-облікового обов'язку.

Різниця між повісткою та вимогою

Повістка запрошує військовозобов'язаного з'явитися в ТЦК та СП, тоді як "вимога" робить це обов'язковим. Якщо особа не виконує "вимогу", ТЦК може подати позов до суду про тимчасове обмеження права на керування транспортом.

Виконання "вимоги"

"Вимога" вважається врученою після особистого отримання або через 10 днів після відправлення рекомендованого листа. Вимогу вважається виконаною, коли військовозобов’язаний виконує обов'язки або коли мобілізація завершується.

Судові обмеження

Якщо "вимогу" проігноровано протягом 10 днів, військкомат звертається до суду щодо тимчасового обмеження права на керування транспортом. Це обмеження діє до виконання військових обов'язків або до завершення мобілізації.

Наслідки для водійських прав

Таке обмеження не позбавляє права керування на певний час і не вилучає посвідчення водія. Право керування транспортом тимчасово обмежується до виконання військових обов'язків або завершення мобілізації. Обмеження накладається судом без обов'язкового виклику військовозобов'язаного на засідання.

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