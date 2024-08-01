Мобилизация по-новому: кто имеет право проверять военно-учетные документы

Документы воинского учета существуют в двух вариантах: в обычном бумажном и в электронном с QR-кодом. Каждый из этих документов имеет одинаковый юридический вес, поэтому необходимо иметь при себе только один из них.

Кто имеет право проверять у граждан военно-учетные документы рассказывает команда UAportal совместно с 24 каналом.

Представители следующих органов имеют полномочия проверять вышеупомянутые документы:

ТЦК и СП;

полиции;

Госпогранслужбы.

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Эти лица могут требовать предъявления документов в зоне пограничного контроля, на контрольно-пропускных пунктах, в местах проживания или работы граждан, в публичных местах, а также на дорожных блокпостах.

Стоит заметить, что согласно действующему законодательству, каждый военнообязанный гражданин должен иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по запросу уполномоченных лиц.

Документы воинского учета делятся на несколько видов:

для призывников – удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для резервистов – военный билет.

Необходимость ношения военно-учетных документов возникает из необходимости обеспечения национальной безопасности и общей мобилизации в условиях нынешней полномасштабной войны с Россией.

Напомним, что несколько месяцев назад было введено мобильное приложение "Резерв+", которое позволяет обновлять военно-учетные данные и при необходимости предъявлять электронный документ через QR-код, генерируемый программой.

Напомним, ранее UAportal назвал категории украинцев, которым не нужно обновлять данные в ТЦК.

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