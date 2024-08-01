Адвокат пояснив, чи можна 'відкласти' мобілізацію за сімейними обставинами

Чоловіки призовного віку в Україні, які добровільно хочуть приєднатися до війська, мають два місяці на проходження ВЛК та на збір. Правознавці пояснили норми "мобілізаційного законодавства".

На сайті Юристи.UA є можливість отримати безоплатну юридичну допомогу щодо тих чи інших соціальних питань. Цим скористався один з українців, якого цікавило питання, чи можуть надати відстрочку у мобілізації за сімейними обставинами.

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Чоловіка цікавило питання, чи може він зараз підписати контракт та почати розв'язувати сімейні питання, а вже потім піти в ТЦК. На його питання відповіли одразу двоє адвокатів.

Адвокат Євген Олександрович пояснив, що згідно із законом Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію для громадян, які самостійно прибули до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та підлягають направленню на навчання (підготовку) у зв’язку з призовом на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, час явки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки встановлюється протягом двох місяців з дня проходження військово-лікарської комісії.

Адвокат Юрій Айвазян натомість вказав, що "такий закон є, але на практиці він не працює".

"ТЦК не надають час на розв'язання сімейних проблем, а видають мобілізаційне розпорядження після проходження вами ВЛК", – пояснив він.

Нагадаємо, раніше UAportal назвав категорії українців, яким не треба оновлювати дані в ТЦК.

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