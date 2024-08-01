Адвокат объяснил, можно ли 'отложить' мобилизацию по семейным обстоятельствам

У мужчин призывного возраста в Украине, которые добровольно хотят присоединиться к войску, есть два месяца на прохождение ВЛК и на сбор. Правоведы объяснили нормы "мобилизационного законодательства".

На сайте Юристы.UA есть возможность получить безвозмездную юридическую помощь по тем или иным социальным вопросам. Этим воспользовался один из украинцев, интересовавшийся вопросом, могут ли предоставить отсрочку в мобилизации по семейным обстоятельствам.

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Мужчину интересовал вопрос, может ли он сейчас подписать контракт и начать решать семейные вопросы, а потом уйти в ТЦК. На его вопросы ответили сразу два адвоката.

Адвокат Евгений Александрович пояснил, что согласно закону О мобилизационной подготовке и мобилизации для граждан, самостоятельно прибывших в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и подлежащих направлению на обучение (подготовку) в связи с призывом на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, время явки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки устанавливается в течение двух месяцев со дня прохождения военно-врачебной комиссии.

Адвокат Юрий Айвазян указал, что "такой закон есть, но на практике он не работает".

"ТЦК не предоставляют время на решение семейных проблем, а выдают мобилизационное распоряжение после прохождения вами ВЛК", – пояснил он.

Напомним, ранее UAportal назвал категории украинцев, которым не нужно обновлять данные в ТЦК.

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