Мобилизация по новому: отсрочку смогут получить только две категории студентов

В Украине две группы студентов получат отсрочку от призыва. Это касается тех, кто учится на дневной или дуальной форме за государственный счет.

Эту информацию сообщил в эфире телемарафона представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин. Об этом пишет ТСН.

"Те, кто поступает на бюджет на дневную или дуальную форму – это один из критериев. И второй критерий – уровень того образования, которое они должны получать, должен быть выше, чем у них есть. То есть, если человек – бакалавр, то он должен поступить в магистратуру, чтобы получить отсрочку", – отметил Лазуткин.

Согласно информации Министерства образования и науки, количество студентов, обучающихся на контрактной основе в высших учебных заведениях, увеличилось за последние годы более чем на 40%, главным образом благодаря мужчинам мобилизационного возраста.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, кто сможет получить автоматическую отсрочку от мобилизации.

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