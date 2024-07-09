Мобилизация в Украине: названы причины, по которым можно законно проигнорировать повестку ТЦК

С 18 мая в Украине вступили в силу новые нормы, касающиеся усиления мобилизации. Законом четко определены условия, при которых военнообязанный может избежать посещения ТЦК и СП по повестке.

В подробностях этих изменений разобралось издание NV. Так, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщины, состоящие на воинском учете или в резерве, должны обновить свои учетные данные. Это можно сделать в ТЦК, ЦПАУ или через приложение "Реестр+". Для дополнительного уточнения данных или прохождения ВВК украинцам могут вручать повестки.

Когда можно законно не идти в ТЦК

Есть некоторые законные причины для игнорирования повестки. К ним относятся:

препятствие стихийного характера;

болезнь;

военные действия и их последствия или другие обстоятельства, которые сделали прибытие невозможным;

смерть близкого родственника (родителей, жены или мужа, ребенка, родных брата или сестры, дедушки, бабушки), близкого родственника жены или мужа.

Если вы не смогли явиться в ТЦК, необходимо в течение трех дней сообщить о причинах. Если вы все же хотите посетить военкомат, вам предоставляется на это семь дней.

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Какие повестки обязательны

В Украине существует три вида повесток:

для уточнения данных;

на прохождение ВЛК;

мобилизационное распоряжение (известно также как "боевая повестка").

Закон рассматривает все эти повестки одинаково в отношении условий явки. Это означает, что правила, касающиеся возможных причин для их игнорирования, применяются ко всем им одинаково.

Какое наказание предусмотрено за неявку по повестке

В Украине за нарушение закона о мобилизации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Юрист Владимир Романчук объяснил, что военнообязанного, который не явился после получения повестки, могут оштрафовать на сумму от 17 до 25 тысяч гривен. Также возможно лишение права управлять транспортным средством. Административное взыскание может быть применено в течение трех месяцев с момента выявления нарушения, но не позднее, чем через год после его совершения.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что делать украинцам, у которых нет военного билета, а только приписное.

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