Мобилизация в Украине: в Минобороны подробно объяснили, как будет работать новый закон с 18 мая

Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон №10449 о мобилизации. Он вступит в силу с 18 мая.

Министерство обороны Украины опубликовало основные нормы закона, которые вступят в силу. Они относятся к действующим военнослужащим и гражданским гражданам Украины.

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1. Определение ЗУ №10449

Определение ЗУ №10449. Источник: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Мобилизация – предусмотрен плановый перевод экономики и сил обороны в режим особого периода. Возможность проведения мобилизации открыта или скрыта. Вводится действие указом ПУ.

Демобилизация – перевод национальной экономики и сил в мирное функционирование. Решение о порядке принимает президент.

Оповещение – доведение информации в органы и население о мобилизации и вручении повесток.

Частичный наряд – документ, определяющий задачи для предприятий передачи транспорта и спецтехники силам обороны во время мобилизации.

Особый период – время действия с момента объявления мобилизации или введения военного положения включает мобилизацию, военное время, демобилизацию.

Мобилизационный план – документы, определяющие меры по мобилизации Вооруженных сил и экономики для работы в особый период.

Система военного учета – совокупность систем для органов государства, ВСУ, предприятий для ведения учета призывников и резервистов, военнообязанных.

2. Полномочия местных властей

Полномочия местных властей. Источник: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Обязанности органов местного самоуправления:

Содействие в организации учебного и специального военного собрания

Распространение информации о мобилизационных мероприятиях среди населения и организаций

Ведение военного учета призывников, военнообязанных, резервистов и бронирование их на период мобилизации

Уведомления граждан о мобилизации, обеспечении прибытия на сборные пункты и призыв через территориальные центры

Участие в подготовке и выполнении задач территориальной обороны

Уведомления граждан о мобилизации и обеспечении их прибытия на сборные пункты

Планирование и проведение мобилизационной подготовки, а также мобилизационных и демобилизационных мероприятий на местном уровне

Полномочия органов местного самоуправления:

Исполнение законодательства о территориальной обороне, мобилизации, воинской обязанности

Участие в подготовке населения к участию в движении национального сопротивления и подготовке молодежи к военной службе

Организация мобилизационной подготовки и проведение мероприятий по мобилизации и демобилизации

Ведение персонально-первичного учета/карточек военнообязанных, предоставление отчетности

Контроль мобилизационной подготовки и проверка мобилизационной готовности

Взаимодействие с органами государственной власти, силами обороны и безопасности, органами местного самоуправления по обмену информацией и материалами.

3. Обязанности граждан Украины по мобилизационной подготовке и мобилизации

Обязанности граждан Украины. Источник: facebook.com/MinistryofDefence.UA

1. Во время мобилизации мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченных лиц

2. Уточнение учетных данных через центры предоставления административных услуг или электронный кабинет

3. Явка по вызову в ТЦК и СП для военного учета, медосмотра, определение назначения на особый период

4. Уведомление о причинах неприбытия в определенный срок

5. Обязательно прибытие на сборные пункты по вызову или повестке

6. Возможное привлечение к оборонным работам и выполнение мобилизационных задач

7. Регистрация электронного кабинета призывника, военнообязанного или резервиста (по желанию)

8. Предоставление имущества, зданий, транспорта Вооруженным силам, другим военным формированиям, силам гражданской защиты с компенсацией стоимости государством

9. Призывники и резервисты должны приписываться в воинские части или формирования для прохождения службы

10. Запрет отправления за пределы Украины или передачи транспортных средств, предназначенных для доукомплектования Вооруженных сил Украины

11. Повестки содержат информацию о целях вызова, месте, дне и времени явки, разъяснении о последствиях неявки.

4. Меры воздействия на неисполнение обязанностей во время мобилизации

Меры воздействия за невыполнение обязанностей во время мобилизации. Источник: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Руководитель ТЦК и СП обращается в полицию для административного задержания и доставки гражданина

Если задержание невозможно, руководитель ТЦК и СП направляет гражданину заказным письмом требование о выполнении обязанностей.

Форму и содержание требования определяет Минобороны.

День вручения требования – день расписки или отказа в получении

Если обязанности не исполнены в течение 10 дней, ТЦК и СП обращается в суд относительно временного ограничения права управления транспортными средствами до выполнения или отзыва требования.

Суд принимает решение

Требование считается исполненным после исполнения гражданином обязанностей, отозванным - после завершения мобилизации

ТЦК и СП выдает документ о выполнении требования или посылает уведомление о выполнении требования в соответствующие органы

5. Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации

Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации. Источник: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Отсрочка от призыва предоставляется следующим категориям граждан:

Забронированные за органами власти и состоят на специальном военном учете

Лица с инвалидностью I, II, III или временно непригодны к службе по состоянию здоровья

Члены семей, где есть погибшие или пропали без вести во время антитеррористической операции и других оборонных мер, члены семей погибших Героев Украины среди Небесной сотни

Лица с инвалидностью I, II, III или временно непригодны

Семьи с тремя и более детьми до 18 лет, одинокие родители

Лица, обучающиеся по дневной или дуальной форме образования, научные и научно педагогические работники

Чиновники государственных органов, народные депутаты, судьи, члены правительства, работники органов военного управления

Усыновители, опекуны сирот и детей, лишенных родительской опеки

Лица, занимающиеся уходом за больными членами семьи, военнообязаны 1 степени родства семьи, где есть члены с инвалидностью I, II групп

Дипломатические служащие, государственные служащие в сфере кибербезопасности и ИТ (аппарата ВРУ, КМУ, ОПУ)

Другие лица, определенные законом

Военнообязанные могут быть приняты на военную службу по контракту по их согласию, даже если они входят в категорию лиц, имеющих право на отсрочку.

Отсрочка может оформляться через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов на основании данных из других государственных реестров.

6. Организация и порядок бронирования военнообязанных

Организация и порядок бронирования военнообязанных. Источник: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Подлежат бронированию:

Военнообязанные в государственных органах, органах местного самоуправления категории "А" (все), "Б" и "В" (до 50%)

В национальных органах безопасности, правоохранительных органах, судах, учреждениях правосудия и других государственных службах

На мобилизационных предприятиях и критически важных для экономики и обороны, включая конечных бенефициарных владельцев

Порядок бронирования других категорий военнослужащих, предприятий, учреждений и организаций устанавливается законодательством и нормативными актами Кабинета министров Украины. Включает критерии, список должностей и профессий, объемы бронирования.

Обязанности организаций по бронированию:

Осуществлять бронирование и оформлять отсрочки от призыва для забронированных военнообязанных

Подавать документы для оформления отсрочок в территориальный центр комплектования и специальной поддержки

7. Взятие на военный учет призывников с 18 лет

Взятие на военный учет призывников с 18 лет. Источник: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Цель: определение количества призывников, пригодности к службе, образовательного уровня, специальности, физической подготовки, личных качеств.

Место проведения: районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки ТЦК и СП.

Срок проведения: январь-март - для граждан 17 лет

Исключения: граждане, отбывающие наказание.

Обязательство организаций – представление списков граждан для учета в соответствии с установленными сроками.

Обязанности граждан – личное прибытие для регистрации с необходимыми документами.

Комиссия состоит из руководителя центра, представителей администрации, полиции, медиков, психологов.

Организация комиссии – определение пригодности, отбор кандидатов для высшего военного образования, направление на медосмотр, образовательные и медицинские учреждения

Результаты медосмотра – определение пригодности к службе, потребности в лечении, дополнительном обследовании, признании непригодными. Информация о неисполнении обязанности – данные в правоохранительных органах.

8. Военный учет, регистрация, снятие и исключение

Военный учет, регистрация, снятие и исключение. Источник: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Взятие на военный учет

Призывники. Граждане Украины в возрасте до 25 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, прибыли из-за границы или из других местностей Украины, приобрели гражданство Украины, а также окончившие службу или наказание.

Военнообязанные. Уволенные с военной службы лица, имевшие спецназ (полиция, прокуроры). Резервисты. Зачислены в военный оперативный резерв или заключили контракт на прохождение службы в военном резерве.

Снятие с военного учета

Призывники, достигшие 25-летнего возраста, призваны на службу, прошедшие базовую общевойсковую подготовку, или направленные на альтернативную службу.

Военнообязанные, переехавшие в другую местность, призванные на службу, направленные на альтернативную службу или зачисленные в военный оперативный резерв.

Переехавшие в другую местность резервисты, призванные на службу, принятые на службу в органы и подразделения гражданской защиты, достигли предельного возраста пребывания на службе в резерве.

Исключение из военного учета

Умершие граждане, признанные безвестно отсутствующими или объявленные умершими, прекратили гражданство Украины, признаны непригодными к военной службе, достигли предельного возраста пребывания в запасе.

9. Базовая общевойсковая подготовка

Базовая общевойсковая подготовка. Источник: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Цель: соискание гражданами военно-учетной специальности, навыков и умений для защиты Отечества.

Место проведения: высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения, учебные части ВСУ и других военных формирований.

Привлечение к проведению подготовки: общественные организации и объединения, включая ветеранов войны.

Учебная программа: включена в учебные планы как отдельная дисциплина Участники: граждане Украины мужского пола, женского пола – добровольно.

От прохождения освобождаются: непригодные по состоянию здоровья, проходившие службу в других государствах, уже служили.

Права и обязанности на занятиях: на участников распространяются права и обязанности военнообязанных на учебном собрании.

Аттестация и направление: граждане, не аттестованные для присвоения офицерского звания и не проходили службу или подготовку, направляются на базовую службу с учетом полученной специальности.

Обновление военного учета – внесено уточнение о взятии на военный учет, направлении на базовую службу, призыве и принятии на военную службу.

10. Базовая военная служба

Базовая военная служба. Источник: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Ее проходят граждане Украины мужского пола (женского пола – добровольно) в возрасте 18-25 лет, пригодные по состоянию здоровья.

Процесс направления включает:

Медицинское освидетельствование,

профессионально-психологический отбор,

заседание комиссии,

прибытие за повесткой в территориальный центр для отправки на обучение.

Организация осуществляется районными администрациями и территориальными центрами по сотрудничеству с органами местного самоуправления.

Порядок и критерии направления БВС: установленные законом и нормативными актами Кабинета министров Украины.

Гражданин (18-24 года) выбирает период добровольно.

Финансирование: объемы расходов по направлению определяются Правительством.

Содействие руководителей направлению на БВС: предприятия и учебные заведения обеспечивают информационную и организационную поддержку призывников.

Ответственность за неявку: неявка без уважительных причин влечет установленную законом ответственность.

Уважительные причины неприбытия:

Стихийные бедствия,

болезнь,

смерть близких

В случае неприбытия гражданин должен уведомить территориальный центр в течение трех суток.

11. Отсрочка от базовой военной службы

Отсрочка от базовой военной службы. Источник: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Предоставляется временно непригодным по состоянию здоровья.

Призывникам, которые не могут служить по здоровью, временно предоставляется отсрочка.

Лицам, проходящим обучение. Призывники, которые учатся на дневной или дуальной форме в средних, профессиональных, высших учебных заведениях, а также в интернатуре или докторантуре, получают отсрочку до 24 лет.

По семейным обстоятельствам и т.д.

Призывники по семейным обстоятельствам или другим весомым причинам могут получить отсрочку.

Экстраординарные случаи: отсрочка может быть предоставлена по решению комиссии высшего уровня на основе представлений районных комиссий.

Отсрочка для призывников, уведомленных о подозрении или дело которых рассматривается в суде.

Обязанность представлять документы. Призывники с отсрочкой по учебе или семейные обстоятельства обязаны ежегодно до 1 октября подавать подтверждение своего права на отсрочку.

Освобождение от базовой военной службы

Здоровье – призывники, признанные непригодными к службе из-за состояния здоровья.

Военная служба в другой стране – призывники, уже проходившие военную службу в других государствах до получения гражданства Украины.

Военная обучение в ЗВО: кто прошел базовую военную обучение в ЗВО.

12. Материальное обеспечение, процедуры и правила для граждан и иностранцев

Материальное обеспечение, процедуры и правила для граждан и иностранцев. Источник: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Выходное пособие: при направлении или принятии на службу выплачивается два прожиточных минимума.

Сохранение рабочего места: при исполнении воинских обязанностей, медосмотре или лечении сохраняется место работы и зарплата.

Перевозка и питание: обеспечивается государством при направлении на службу.

Служба иностранцев: иностранцы и лица без гражданства могут обратиться в центры рекрутинга или воинских частей.

Правила для иностранцев: определяются специальными положениями, кроме случаев прямо предусмотренных законом.

14. Сроки военной службы

Сроки военной службы. Источник: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Базовая служба – до 5 месяцев в мирное время и особый период. Кроме военного положения.

Базовая подготовка: профессиональная подготовка до 3 месяцев до 2 месяцев. Во время военного положения – до 3 месяцев. Базовая подготовка – 1 месяц+.

Контрактная служба:

до завершения личного периода

18-25 лет, медики, психологи – 1 год.

Непригодны или имеют отсрочку – на должности определены МО.

Военная служба по призыву: служба по призыву во время мобилизации до завершения специального периода.

15. Увольнение с военной службы

Увольнение с военной службы. Источник: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Увольнение с базовой службы:

По истечении срока службы

По состоянию здоровья на основании заключения военно-врачебной комиссии

По семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам

По обвинительному приговору суда

Увольнение по призыву во время мобилизации:

По состоянию здоровья (временно непригодны) с просмотром через 6-12 месяцев

В связи с окончанием особого периода или возраста

По семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам

По обвинительному приговору суда

После освобождения из плена (недобровольного) инвалидность I, II, III групп.

16. Основания для увольнения с военной службы

Основания для увольнения с военной службы. Источник: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Порядок увольнения: осуществляется в порядке, установленном положениями о прохождении военной службы.

После увольнения военнослужащие обеспечиваются обмундированием, проездными документами, питанием в пути, денежной помощью.

Для взятия на военный учет в территориальных центрах военнообязанные обязаны прибыть в течение 5 дней после увольнения.

Пригодные по состоянию здоровья могут быть отнесены к военному оперативному резерву.

Применяется: сейчас актуально для освобождающихся срочников и освободившихся по семейным обстоятельствам.

17. Военно-транспортная обязанность

Военно-транспортная обязанность. Источник: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Военно-транспортная обязанность установлена для удовлетворения потребностей вооруженных сил на особый период. Обязанность распространяется на государственные органы, местное самоуправление, предприятия и граждан-владельцев транспорта.

Кабинет Министров определяет порядок исполнения обязанности, включая нормы безвозмездного привлечения и отчуждения транспорта.

МВД и Министерство развития общин и инфраструктуры обеспечивают представление сведений о транспорте, пригодном для доукомплектования ВСУ.

Исполнение обязанности при мобилизации происходит по Мобилизационному плану Украины.

Возврат транспорта владельцу после демобилизации в течение 30 дней с компенсацией ущерба за привлечение. Транспортные средства, принадлежащие гражданам, не передаются ВСУ, если у владельца нет другого транспорта.

Привлечение транспорта проходит через территориальные центры, Центральное управление или региональные органы СБУ.

Во время общей мобилизации установлены ограничения на отправку, передачу прав собственности и другие действия с транспортом, которые могут быть привлечены к ВСУ.

18. Социальная и правовая защита. Мотивация военнослужащих и членов их семей

Социальная и правовая защита. Мотивация военнослужащих и членов их семей. Источник: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Льготы для военнослужащих при заключении первого контракта:

Право на компенсацию 50% первого взноса по ипотечному кредиту

Дополнительная компенсация 100 тыс. гривен после первого года службы и еще 100 тыс. гривен после второго

Компенсация предоставляется один раз. Подробности будет определять КМУ.

Отсутствие для военнослужащих штрафных санкций пени и процентов за кредиты.

Отсутствие штрафных санкций для военнослужащих, пени и процентов за кредиты для военнослужащих и их семей во время особого периода, кроме кредитов на жилье и авто.

Право на сертификат 150 тыс. гривен на покупку транспортного средства при заключении контракта, предоставляемого раз в первые 3 месяца контракта.

Вознаграждения военнослужащим во время военного положения или особого периода:

Дополнительное вознаграждение на условиях и размерах, устанавливаемых Кабинетом Министров Украины

Вознаграждение за уничтоженную или захваченную военную технику противника от 4 до 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц

Гарантированный отпуск военнослужащим 30 дней. Из которых одна часть не может быть меньше 15 дней. До 15 дней в году за уничтоженную технику. 90 дней - после освобождения из плена с сохранением ежемесячного денежного довольствия по последнему месту службы (в случае, если не освобождается).

Гарантировано сохранение места на службе и продление срока контракта военнослужащим в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет (или до 6 лет по медицинскому заключению).

Возмещение фактических расходов военнослужащим в командировках в Украине и за границей во время военного положения или особого периода.

Проживание и транспорт.

Питание и другие потребности (суточные).

Возмещение и выплаты производятся в соответствии с порядком, установленным Министерством обороны и Министерством финансов Украины.

19. Выплаты военнослужащим

Выплаты военнослужащим. Источник: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Выплаты военнослужащим во время продолжительного лечения. Какие выплаты осуществляются:

Должностной оклад по последнему месту службы

Оклад по воинскому званию

Прибавка за выслугу лет другие ежемесячные

Дополнительные виды денежного довольствия постоянного характера

Срок выплат: в течение всего периода непрерывного пребывания на лечении, включая лечение за рубежом, но не более 12 месяцев подряд.

Во время отпуска для лечения по болезни или после ранения, контузии, травмы или увечья.

Установлена возможность дистанционного осмотра военнослужащих за границей с целью определения потребности в длительном лечении.

20. Консульские услуги зарубежными дипломатическими учреждениями Украины

Консульские услуги зарубежными дипломатическими учреждениями Украины. Источник: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Гражданам Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет – зарубежные дипломатические учреждения Украины могут осуществлять консульские услуги гражданам Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет только при обновленных военно-учетных данных.

Исключения: для совершения консульских действий без обновления данных включают: оформление документов на возвращение в Украину, действий в отношении детей с иностранными родителями и граждан, находящихся под арестом или заключенных за границей.

Оформление паспортов: для мужчин 18-60 лет за пределами Украины может быть осуществлено только при наличии военно-учетного документа.

Порядок проверки: проверка действительности военно-учетных документов производится в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины

Обращение за получением услуг: в случае обращения граждан мужского пола в возрасте 18-60 лет за получением консульских услуг, зарубежные дипломатические учреждения Украины должны провести проверку действительности военно-учетных документов.

21. Что должен сделать Кабинет Министров

Обязательство правительства. Источник: facebook.com/MinistryofDefence.UA

В течение месяца:

разработать нормативные акты,

определить критерии критически важных предприятий,

обеспечить рекрутеров в ЦНАПах и центрах занятости,

пересмотреть порядок бронирования,

создать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста

внедрение системы для автоматического обмена данными между военными и медицинскими реестрами для эффективного отслеживания состояния здоровья военнообязанных.

Через три месяца:

привести нормативные акты в соответствие с законом,

ввести обмен данными между реестрами.,

принять меры по организации проведения проверки обоснованности решений медико-социальных комиссий по установлению инвалидности мужчинам в возрасте 25-50 после 24.02.2022.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла новый мобилизационный закон. Народные депутаты проголосовали за постановление, обязавшее правительство принять решение о дополнительной выплате в 70 тыс. грн для военнослужащих на передовой. Дополнительные 70 тысяч гривен с 1 апреля должны насчитывать за каждые 30 дней выполнения боевых заданий на фронте.

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