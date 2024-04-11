Верховна рада прийняла новий закон про мобілізацію: про що слід знати українцям

Рада схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 народних депутатів. Президент підписав закони, які змінюють правила мобілізації та військової служби.

Про це пише видання "На пенсії". Більше інформації про мобілізацію можна знайти на сайтах Міноборони та Генерального штабу ЗСУ. Пам'ятайте, що мобілізація – це необхідний захід для захисту нашої країни.

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Розповідаю, що ж там змінилося:

1. Мобілізація з 25 років:

Тепер мобілізувати можуть чоловіків віком від 25 років, а не з 27, як було раніше.

Закон про це ухвалили ще в травні 2023 року, але президент підписав його лише на початку квітня 2024 року.

2. "Обмежено придатних" більше не буде:

Законом чітко визначено, що людина може бути або придатною до служби, або непридатною.

Ті, хто раніше був "обмежено придатним", протягом 9 місяців мають пройти повторний медогляд.

3. Єдиний реєстр військовозобов'язаних:

Створюється електронний реєстр, де буде інформація про всіх військовозобов'язаних віком від 17 до 60 років.

Міноборони збере дані з різних держреєстрів, зокрема податкової, МОЗ, Мін'юсту, Міграційної служби та МВС.

Кому йти до військкомату?

Чоловіки, яких раніше визнали "обмежено придатними", повинні пройти повторний медогляд протягом 9 місяців.

Медична комісія тепер буде чітко визначати, придатна людина до служби чи ні.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

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