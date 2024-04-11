Верховная рада приняла новый закон о мобилизации: о чем следует знать украинцам

Совет одобрил в целом законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 народных депутата. Президент подписал законы, изменяющие правила мобилизации и военной службы.

Об этом пишет издание "На пенсии". Больше информации о мобилизации можно найти на сайтах Минобороны и Генерального штаба ВСУ. Помните, что мобилизация – это необходимая мера для защиты нашей страны.

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Рассказываю, что там изменилось:

1. Мобилизация с 25 лет:

Теперь мобилизовать могут мужчин в возрасте от 25 лет, а не из 27, как было раньше.

Закон об этом был принят еще в мае 2023 года, но президент подписал его только в начале апреля 2024 года.

2. "Ограниченно пригодных" больше не будет:

Законом четко определено, что человек может быть либо годным к службе, либо непригодным.

Те, кто раньше был "ограниченно пригодным", в течение 9 месяцев должны пройти повторный медосмотр.

3. Единый реестр военнообязанных:

Создается электронный реестр, где будет информация обо всех военнообязанных в возрасте от 17 до 60 лет.

Минобороны соберет данные из разных госреестров, в частности налогового, Минздрава, Минюста, Миграционной службы и МВД.

Кому идти в военкомат?

Мужчины, ранее признанные "ограниченно пригодными", должны пройти повторный медосмотр в течение 9 месяцев.

Медицинская комиссия теперь будет четко определять, пригоден ли человек к службе или нет.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

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