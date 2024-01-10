Мобилизация женщин в Украине: что изменится в октябре 2024

В Украине мобилизация женщин в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) только добровольная. Участие женщин в боевых действиях не обязательно, даже если они становятся на военный учет.

Согласно закону №10449 женщины могут присоединяться к армии только по собственному желанию, если они признаны годными к службе по решению военно-врачебной комиссии и находятся в возрастном диапазоне от 18 до 60 лет.

Для некоторых категорий женщин есть исключения по возможности подписания контракта с ВСУ. Среди них — мамы троих детей, женщины, имеющие ребенка с инвалидностью, одинокие матери, а также те, чьи родственники имеют инвалидность. Также к исключениям относятся студентки и женщины, официально забронированные на работе.

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Отдельно речь идет о военном учете для женщин с медицинским или родственным образованием. Женщины, имеющие образование в сферах медицины, фармацевтики, биоинженерии, физической и психологической реабилитации должны стать на военный учет. Если они этого не сделают, предусмотрена административная ответственность.

За первое нарушение военной дисциплины, связанное с отказом становиться на учет, грозит штраф в размере 17 000 грн. Если нарушение повторится в течение года, штраф увеличивается до 25500 грн.

Важно отметить, что мобилизация женщин в Украине в 2024 году остается добровольной, а вопрос о возможности выезда за границу для женщин-военнообязанных все еще актуален.

Таким образом, женщины, принадлежащие к определенным категориям, должны обновить свои военно-учетные данные во избежание возможных штрафных санкций.

Напомним, ранее депутат Алексей Гончаренко заявил, что в Украине изменили правила мобилизации для двух категорий мужчин.

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