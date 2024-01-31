Мобилизация женщин в Украине: какие нормы прописаны в новом правительственном законопроекте

Правительство внесло в Верховную Раду проект закона о процессе мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. В нем прописана норма и по мобилизации женщин.

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Законопроект предусматривает, что женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время только при условии добровольного согласия.

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В мирное время женщины могут приниматься на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке.

Законопроект также предлагается расширить список женщин, подлежащих взятию на военный учет. В него включаются женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в утвержденном Минобороны перечне.

Изменения, предлагаемые чиновниками в законопроекте:

Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и которые закончили профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных;

В мирное время – когда не действует режим военного положения – женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту);

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке;

Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в утвержденном Минобороны перечня, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом этой части, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию.

Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев прекратить истерику по поводу мобилизации.

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