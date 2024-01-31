Мобілізація жінок в Україні: які норми прописані в новому урядовому законопроєкті
Уряд вніс до Верховної Ради проєкт закону щодо процесу мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. У ньому прописана норма і щодо мобілізації жінок.
Законопроєкт передбачає, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час лише за умови добровільної згоди.
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У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві лише в добровільному порядку.
Законопроєкт також пропонується розширити перелік жінок, які підлягають взяттю на військовий облік. До нього включаються жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в затвердженому Міноборони переліку.
Зміни, які пропонують урядовці у законопроєкті:
- Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і які закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних;
- У мирний час — коли не діє режим воєнного стану — жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу в військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом);
- Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час в добровільному порядку;
- Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в затвердженому Міноборони переліку, та які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, окрім зазначених в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням.
Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав українців припинити істерику з приводу мобілізації.
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