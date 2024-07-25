Мобилизуют ли на фронт мужчин с лишним весом: что говорят юристы
Мужчин в Украине, получивших повестку, волнует вопрос: могут мобилизовать людей с лишним весом. Юрист Айвазян разъяснил, что наличие ожирения III степени не является автоматическим основанием для освобождения от военной службы.
Согласно "Расписанию болезней" приказа МОУ №402, люди с таким диагнозом могут быть признаны годными к службе в тыловых частях, таких как обеспечение, логистика и медицинские подразделения, пояснил правовед.
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Однако важно понимать, что решение о пригодности к военной службе принимает военно-врачебная комиссия (ВЛК) индивидуально для каждого случая. На решение ВЛК могут повлиять и другие заболевания, которые испытывает мужчина.
Какие заболевания могут служить основанием для отсрочки от мобилизации?
Помимо ожирения III степени к перечню заболеваний, которые могут освободить от военной службы, относятся:
- Сахарный диабет средней тяжести с осложнениями
- Тиреотоксикоз средней степени тяжести
- Заболевание щитовидной железы с гипотиреозом средней степени тяжести
Что делать, если у вас есть лишний вес или другие заболевания?
Если у вас есть сомнения в своей пригодности к военной службе, рекомендуется обратиться к врачу и собрать все необходимые медицинские документы. С этими документами следует обратиться в военно-врачебную комиссию для прохождения осмотра.
Важно помнить, что каждый случай индивидуален, и окончательное решение принимает ВЛК.
Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.
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