Нові правила мобілізації: які документи підтверджують право на відстрочку

В Україні є категорії громадян, які можуть отримати відстрочку від призову, хоча це не звільняє від військової служби повністю, а лише переносить її на певний термін через визначені обставини.

Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", чоловіки віком від 18 до 60 років можуть претендувати на відстрочку за такими підставами: сімейні обставини, стан здоров’я, бронювання, професійна діяльність, навчання та науковий ступінь.

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Щоб отримати відстрочку, необхідно особисто звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем обліку, написати заяву та надати документи, що підтверджують підстави для відстрочки. Відсутність чіткого переліку документів у законодавстві означає, що кожна підстава вимагає своїх підтверджуючих документів.

Наприклад, для відстрочки через наявність родича з інвалідністю потрібен медичний висновок, а для студентів - довідка з навчального закладу. Відстрочку за станом здоров’я можуть отримати люди з інвалідністю або тимчасово непридатні до служби, підтверджене висновком військово-лікарської комісії.

Рішення про надання відстрочки приймає спеціальна комісія при ТЦК та СП після ретельного вивчення поданих документів. Розгляд заяви триває до 7 днів, після чого видається довідка про відстрочку або відмову.

Особи, які отримали відстрочку, залишаються військовозобов’язаними. Під час розгляду заяви їх не можуть направити на проходження військово-лікарської комісії або мобілізувати.

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