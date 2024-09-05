Могут ли получить родственники умершего пенсионера его невыплаченную пенсию

После смерти пенсионера возникает вопрос о судьбе невыплаченных средств. Согласно украинскому законодательству, члены семьи умершего имеют право на получение этих средств при определенных условиях. Об этом пишет 24 tv.ua.

Кто имеет право на получение невыплаченной пенсии?

Право на получение невыплаченной пенсии имеют члены семьи умершего, проживавшие вместе с ним в момент его смерти. К таким членам семьи могут относиться:

Муж/жена

Дети

Другие лица, находившиеся на содержании умершего

Какие документы нужны для получения выплат?

Для того чтобы получить невыплаченную пенсию, необходимо подготовить следующие документы:

Заявление о выплате недополученной пенсии.

Документ, удостоверяющий личность (паспорт).

(паспорт). Идентификационный код .

. Свидетельство смерти пенсионера.

пенсионера. Документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о браке, рождении детей и т.п.).

(свидетельство о браке, рождении детей и т.п.). Документ, подтверждающий совместное проживание с умершим (например, справка из ЖЭКа).

Куда обращаться?

Обратиться с необходимым пакетом документов следует в орган Пенсионного фонда Украины, в котором умерший пенсионер состоял на учете.

Какие сроки подачи заявления?

Заявление о выплате недополученной пенсии необходимо подать в течение шести месяцев со дня открытия наследства, то есть со дня смерти пенсионера.

Если на выплату недополученной пенсии претендует несколько членов семьи, то сумма пенсии распределяется между ними поровну.

Что делать, если нет членов семьи, проживавших вместе с пенсионером?

В таком случае невыплаченная пенсия входит в состав наследства и подлежит распределению между наследниками по общим правилам наследования. Для получения средств необходимо обратиться к нотариусу для оформления свидетельства о праве на наследство.

Читайте также: На какие доплаты к пенсии можно рассчитывать 65-летним пенсионерам

Какие еще выплаты могут получить родственники умершего пенсионера?

Кроме невыплаченной пенсии, родственники умершего могут иметь право на:

Заработная плата умершего: если он работал на момент смерти, его заработная плата выплачивается членам семьи.

если он работал на момент смерти, его заработная плата выплачивается членам семьи. Пособие на погребение: размер пособия составляет две месячные пенсии умершего.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему украинским пенсионерам могут снизить пенсии в сентябре.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!