Могут ли родители доедать за детьми: что говорят народные приметы

Многие родители придерживаются народной приметы, которую нельзя доедать за детьми. Иначе вы рискуете забрать счастье и силы у малышей.

Однако существует несколько трактовок этого предрассудка. Ведь наши предки придавали сакральное значение пище и блюдам, которые готовили.

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1. Если доедать за ребенком, то так его можно лишить жизненных сил, энергии. Раньше добывать пищу было тяжело, еще и хорошо нужно было работать. Поэтому энергию от пищи, которой насыщали организм, очень ценили.

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2. Лишение ребенка самостоятельности. Если блюдо есть из одной миски, то это как бы "привязывает" людей друг к другу. Взрослой сформированной личности ничего не будет, а вот ребенку это навредит – вы навсегда привяжете его к матери или отцу. В народе даже боялись, что такому ребенку будет трудно стать самостоятельно и достигать чего-то в жизни. Также будет тяжело покинуть родительский дом и создать свою семью.

3. Можно отнять у ребенка счастье. Еда – это символ изобилия и счастья, поскольку в древности только богатые люди имели бесперебойный доступ к любым продуктам. Если доедать за ребенком, то его можно лишить счастья и достатка в будущем.

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Кроме этого, учтите, если ребенок просит маму или папу за ней доедать, то так вы позволяете малышам пробивать свои границы. Существует даже риск избаловать ее. Ребёнок может привыкнуть переводить свои обязанности на других людей.

Психологи утверждают, что ребенка нельзя насильно заставлять есть. Так как ее уязвимая психика может травмироваться и привести в будущем к проблемам. Следует всегда прислушиваться к желаниям ребенка и его состоянию.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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