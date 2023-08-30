Могут рассорить влюбленных: что нельзя дарить на свадьбу

Согласно народным приметам, некоторые подарки могут нести в себе негативные последствия. Некоторые вещи называются опасными, и их лучше избегать, особенно когда речь идет о свадебных подарках.

Об этом сообщило издание Pixel. Некоторые подарки могут ухудшить отношения, что приведет к расставанию и отмене свадьбы.

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Что нельзя дарить на свадьбу своей второй половинке:

Обувь: в соответствии с приметами дарить туфли или сапоги своей половинке можно тогда, когда пара находится в постоянных отношениях. Однако, если новолуние подарит обувь своей девушке перед свадьбой, это может, по поверьям, привести к возможному расставанию.

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Часы: согласно народным верованиям, подарок в виде часов может негативно повлиять на отношения через ассоциации с скорым приближением смерти. Некоторые приметы особо подчеркивают, что женщина не должна дарить часы мужчине, поскольку это может вызвать серьезные невзгоды.

Ножницы: острые предметы, такие как ножницы, следует избегать в роли подарков согласно приметам. Они ведь могут спровоцировать ссору и конфликты между людьми.

Следует помнить, что важность подарка заключается не только в его материальной ценности, но и его символическом значении для отношений между влюбленными.

Напомним, подарки могут нести в себе не только радость, но и негативную энергию. Некоторые совершенно невинные предметы могут отнять у человека красоту, здоровье и материальные блага. мы рассказали, какие 5 вещей лучше вычеркнуть из списка подарков.

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