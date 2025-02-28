Мокрый снег, дождь и до 9 градусов мороза: прогноз погоды на выходные в Украине

В Украине будет постепенно повышаться температура, однако начало весны будет сопровождаться осадками в некоторых регионах из-за прохождения атмосферного фронта.

Первые дни марта принесут дожди и мокрый снег, который будет распространяться с запада в восточном направлении. В то же время, восточные области останутся без осадков, но погода будет облачной. Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко в своих соцсетях.

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В ночные часы температура будет колебаться около нуля, на западе ожидается 0…+4°C, а на востоке будет холоднее – от -2 до -9°C. Днем будет тепло в западных областях, где столбики термометров поднимутся до +2…+7°C. В восточных регионах 1 марта прогнозируется -2...-5°C, а 2 марта температура повысится до 0...-4°C. В центральных и северных областях Украины ожидается +1...+5°C.

В Киеве 1 марта возможен мокрый снег, а 2 марта будет облачно. Температура воздуха в субботу составит +1…+3°C, а в воскресенье поднимется до +3…+5°C.

В первые дни весны погода будет постепенно теплее, однако будет сопровождаться ветром и периодическими осадками.

Напомним, ранее синоптики рассказали, где в Украине в последнюю неделю зимы ждать весеннего тепла до +5, а где зимнего мороза до -12.

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