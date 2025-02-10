Після аномально теплої зими: чого чекати від погоди в Україні навесні та влітку

Нинішні аномально високі температури не є типовими для зимового періоду. В результаті тепла зима плавно перейшла в ранню весну, проте це не означає, що літо обов’язково буде спекотним.

Про це повідомила Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС. Вона зазначила, що, попри незвично теплу погоду, можливі похолодання, які можуть негативно вплинути на природу.

"Хоча температури зараз значно вищі за норму, це не виключає періодичних похолодань. Вони можуть зашкодити рослинам, що вже почали активне зростання", – пояснила експертка.

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Також вона додала, що опади при температурі близько нуля градусів можуть спричиняти ожеледь і налипання мокрого снігу, що становить загрозу та може завдавати матеріальних збитків.

"Відсутність снігового покриву позначиться на рівні підземних вод і загальному водному балансі, що може призвести до значного зменшення запасів води. У літній період це може спричинити гідрологічну посуху та дефіцит водних ресурсів", – пояснює Віра Балабух.

За її словами, нинішні температури більше відповідають весняним показникам, тому можна сказати, що зима поступово перейшла в ранню весну.

Водночас експертка заперечує, що аномально тепла зима може вплинути на літні температури:

"Показники температури взимку та влітку не мають прямого зв’язку, адже вони формуються під впливом різних кліматичних процесів. Тому стверджувати, що м’яка зима означає спекотне літо, неправильно".

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