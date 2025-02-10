После аномально теплой зимы: чего ждать от погоды в Украине весной и летом

Нынешние аномально высокие температуры не типичны для зимнего периода. В результате теплая зима плавно перешла в раннюю весну, однако это не значит, что лето обязательно будет жарким.

Об этом сообщила Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС. Она отметила, что, несмотря на необычно теплую погоду, возможны похолодания, которые могут негативно повлиять на природу.

"Хотя температуры сейчас значительно выше нормы, это не исключает периодических похолоданий. Они могут повредить растениям, которые уже начали активный рост", – пояснила эксперт.

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Также она добавила, что осадки при температуре около нуля градусов могут вызывать гололед и налипание мокрого снега, что представляет угрозу и может наносить материальный ущерб.

"Отсутствие снежного покрова скажется на уровне подземных вод и общем водном балансе, что может привести к значительному уменьшению запасов воды. В летний период это может повлечь за собой гидрологическую засуху и дефицит водных ресурсов", – объясняет Вера Балабух.

По ее словам, нынешние температуры больше соответствуют весенним показателям, потому можно сказать, что зима постепенно перешла в раннюю весну.

В то же время эксперт отрицает, что аномально теплая зима может повлиять на летние температуры:

Показатели температуры зимой и летом не имеют прямой связи, ведь они формируются под влиянием различных климатических процессов. Поэтому утверждать, что мягкая зима означает жаркое лето, неправильно.

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