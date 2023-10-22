Момент удара российских оккупантов по терминалу Новой почты попал на камеры наблюдения (видео)

В ночь на 22 октября российские оккупационные войска запустили по Харьковской области ракеты С-300. Одна из них попала в терминал Новой почты в селе Новый Коротич.

В сети появилось видео, как ракета российских захватчиков попала в терминал. Случилось это, когда на улице уже была ночь.

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По последним данным, в результате российского удара погибли шесть человек. 16 работников предприятия получили ранения.

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил: "Шесть человек погибли на месте - это все мужчины, работники почты. Один из них очень сильно обгорел, предварительно уже установили личность, но будем проводить идентификацию по ДНК для подтверждения".

Он отметил, что следователи на месте попадания работали всю ночь. Был проведен дополнительный осмотр на месте попадания, собраны обломки ракеты С-300.

Напомним, оккупанты обстреляли общежитие в Славянске.

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