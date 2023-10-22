Момент удару російських окупантів по терміналу Нової пошти потрапив на камери спостереження (відео)

У ніч на 22 жовтня російські окупаційні війська запустили по Харківської області ракети С-300. Одна з них влучила у термінал Нової пошти в селі Новий Коротич.

У мережі з'явилося відео, як ракета російських загарбників влучила у термінал. Сталося це, коли на вулиці вже була ніч.

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За останніми даними, унаслідок російського удару загинули шестеро людей. 16 працівників підприємства отримали поранення.

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив: "Шестеро людей загинули на місці - це все чоловіки, працівники пошти. Один із них дуже сильно обгорів, попередньо вже встановили особу, але будемо проводити ідентифікацію за ДНК для підтвердження".

Він зауважив, що слідчі на місці влучання працювали всю ніч. Було проведено додатковий огляд на місці влучання, зібрано уламки ракети С-300.

Нагадаємо, окупанти обстріляли гуртожиток у Слов‘янську.

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