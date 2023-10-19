Мощная магнитная буря ожидается в октябре: продлится двое суток

В октябре ожидаются еще две магнитные бури. Одна из них будет слабой и продлится с 23 по 26 октября, а с 29 по 30 октября ожидаются сильные геомагнитные колебания.

По прогнозам Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США сила бури ожидается на уровне 3-5 баллов по шкале G1-G5.

Магнитные бури вызываются выходом на Солнце корональных выбросов – массы плазмы и магнитного поля. Когда эти выбросы достигают Земли, они могут оказывать влияние на магнитное поле планеты, вызывая его колебания.

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Сильные магнитные бури могут вызвать такие симптомы у людей, как:

Головная боль

Бессонница

Депрессия

Тревожность

Проблемы с концентрацией

Головокружение

Учащенное сердцебиение

Проблемы с дыханием

Изменения в поведении (раздражительность, заторможенность).

Чтобы уберечься от воздействия магнитной бури, следует ограничить себя в физических нагрузках, отказаться от потребления кофе, алкоголя и вредного приема пищи.

В дни магнитных бурь следует пить больше воды, увеличить продолжительность прогулок на свежем воздухе. Желательно употреблять в пищу больше свежих фруктов и овощей.

Если вы испытываете недомогание в дни сильных геомагнитных колебаний, следует обратиться к врачу.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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