Мощное оружие против "Шахедов": Генерал ВСУ показал зенитный комплекс "Viktor" (видео)

Генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о том, как ВСУ используют чешские зенитные установки Viktor для защиты украинского неба от враждебных БПЛА.

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Viktor – это чешский спаренный зенитный пулемет калибра 14,5 мм, установленный на шасси пикапа Toyota Land Cruiser. Количество боеприпасов в модуле составляет 300 заряженных зарядов и 300 дополнительных перевозимых.

Зенитный пулемет Виктор с калибром 14,5 мм на мобильной установке имеет как дневной, так и ночной прицел, ее эффективность в поражении воздушных целей достигает 2 километров.

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Основной задачей Виктора является борьба с воздушными угрозами, такими как иранские камикадзе-дроны Shahed-136.

"Зенитные комплексы "Viktor" просты в обслуживании и маневрении. Их легко скрыть на огневой позиции, а темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту позволяет надежно поражать воздушные цели на больших расстояниях. В сочетании с тепловизионным прицелом и коллиматорным целеуказателем это очень мощная Шахедов"" ,– пишет генерал-лейтенант Сергей Наев.

Ранее 3-я штурмовая бригада сообщила, что на Бахмутском направлении было разбито подразделение 57-й бригады РФ и отряды российских боевиков из "Шторм z". Враг потерял около 30 боевиков, небоеспособными стали четыре десятка россиян. Также были уничтожены русские склады с боекомплектами, танки врага и его артиллерия.

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