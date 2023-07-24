Мошенничество через фишинговые сайты: как уберечься

Существует много случаев, когда мошенники проводят свои схемы в сети Интернет с помощью фишинговых сайтов. Таким образом, они выманивают у украинцев данные банковских карт, коды, логины и пароли.

В Минюсте рассказали, как уберечься от такого вида мошенничества. Отметили, что за 2022 год 86% общего количества случаев платежного мошенничества произошло в Интернете.

Мошенники могут копировать дизайн любых ресурсов, на которых пользователи вводят данные карты для оплаты. Эти сайты могут очень похожи на настоящие веб-ресурсы известных магазинов, банков, государственных учреждений, международных организаций и благотворительных фондов, говорилось в сообщении.

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Таким образом в социальных сетях, мессенджерах, смс-сообщениях, электронных письмах, через рекламу в Интернете и на торговых онлайн-площадках мошенники распространяют фишинговые ссылки, при нажатии на которые, можно попасть на крючок мошенников.

Для того чтобы этого избежать нужно не переходить по ссылкам от незнакомцев. Также следует проверять правильность названия сайта, на который переходите и вводите свои персональные данные. В частности, адреса настоящего и мошеннического сайта могут быть похожими, исключения составляют несколько символов. Часто мошенники активно распространяют фишинг как покупку/продажу разных товаров и услуг.

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В Минюсте просят не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных сайтах. Перед вводом своих данных нужно проверить адрес необходимого ресурса, ведь малейшие отличия могут свидетельствовать о том, что вы оказались на фишинговом сайте. В то время как на торговых онлайн-площадках детали сделки следует обсуждать только в чате этой торговой площадки.

Напомним, в Украине появились мошенники, предлагающие получить якобы социальные выплаты от ВПП ООН и других международных организаций. Для мошеннической схемы они используют фишинговые ссылки.

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