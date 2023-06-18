Названы самые популярные пароли пользователей, которые легко подберут хакеры

Специалисты по кибер-безопасности назвали самые популярные пароли, представляющие потенциальную угрозу безопасности пользователей. Эти пароли, которые легко подберут хакеры, показывают уязвимость и могут привести к несанкционированному доступу к личной информации.

Отмечается, что, несмотря на постоянные оговорки и рекомендации по безопасности паролей, многие пользователи продолжают использовать слабые и простые комбинации. Это делает их учетные записи особенно уязвимыми перед кибер-преступниками.

Среди наиболее распространенных паролей, занимающих верхние строки списков, "123456", "password" и "qwerty". Другие слабые комбинации включают в себя распространенные имена, даты рождения, простые слова и фразы, которые легко сломать злоумышленникам.

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Например, пароли "purple", "letmein" или "202201" можно сломать менее чем за секунду. В то же время для взлома "wednesday1" требуется более 2000 секунд.

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Эксперты по кибер-безопасности отмечают, что использование таких слабых паролей может привести к потере личной информации, финансовым потерям и нарушению конфиденциальности. Рекомендации по созданию прочных паролей включают использование комбинаций прописных и строчных букв, цифр и специальных символов, а также уникальных комбинаций для каждой учетной записи.

Эксперты советуют использовать двухфакторную аутентификацию, обеспечивающую дополнительную защиту, а также регулярно менять пароли и избегать использования одного и того же пароля для различных сервисов.

Пользователи должны уделять должное внимание своей кибербезопасности и принимать все меры безопасности, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к своим учетным записям и сохранить свою личную информацию в цифровом мире.

Напомним, ранее специалисты сообщили, как узнать, что кто-то прослушивает ваш мобильный.

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