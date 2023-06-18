Названі найпопулярніші паролі користувачів, які легко підберуть хакери

Фахівці з кібербезпеки назвали найпопулярніші паролі, що становлять потенційну загрозу для безпеки користувачів. Ці паролі, які легко підберуть хакери, показують вразливість і можуть призвести до несанкціонованого доступу до особистої інформації.

Зазначається, що попри постійні застереження та рекомендації щодо безпеки паролів, багато користувачів продовжують використовувати слабкі та прості комбінації. Це робить їхні облікові записи особливо уразливими перед кіберзлочинцями.

Серед найпоширеніших паролів, що займають верхні рядки списків, "123456", "password" та "qwerty". Інші слабкі комбінації включають поширені імена, дати народження, прості слова та фрази, які легко зламати зловмисникам.

Відео дня

Наприклад, паролі "purple", "letmein" або "202201" можна зламати менш ніж за секунду. Водночас для злому "wednesday1" потрібно понад 2000 секунд.

Читайте також: Microsoft дасть можливість користувачам відмовитися від паролів: їм знайшли заміну

Експерти з кібербезпеки наголошують, що використання таких слабких паролів може призвести до втрати особистої інформації, фінансових втрат та порушення приватності. Рекомендації щодо створення міцних паролів включають використання комбінацій великих і малих літер, цифр та спеціальних символів, а також унікальних комбінацій для кожного облікового запису.

Експерти також радять використовувати двофакторну аутентифікацію, що забезпечує додатковий захист, а також регулярно міняти паролі та уникати використання одного й того ж паролю для різних сервісів.

Користувачі повинні приділяти належну увагу своїй кібербезпеці та вживати всіх заходів безпеки, щоб запобігти несанкціонованому доступу до своїх облікових записів та зберегти свою особисту інформацію в цифровому світі.

Нагадаємо, раніше фахівці повідомили, як дізнатися, що хтось прослуховує ваш мобільний.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!