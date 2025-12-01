Землю накрила потужна магнітна буря жовтого рівня, яка триватиме 5 днів: прогноз на 1 грудня

Сонячна активність впливає на магнітне поле Землі, змінює атмосферний тиск і часто викликає у метеочутливих людей головний біль, втому, дратівливість або відчуття тривоги. Геомагнітні коливання оцінюють за планетарним K-індексом від 0 до 9: значення від 5 і вище вважаються сильною бурею червоного рівня.

На понеділок, 1 грудня, прогнозується помірна буря з K-індексом близько 4 (жовтий рівень) — це слабке збурення, яке більшість людей не помітить, але у тих, хто реагує на погоду, може з’явитися легка втома чи головний біль. Про це Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Прогнози можуть коригуватися кожні кілька годин, тому ближче до дати варто перевірити актуальні дані на сайті NOAA. Магнітна буря виникає, коли потік заряджених частинок від сонячних спалахів досягає Землі й розхитує нашу магнітосферу. При сильних бурях можливі перебої зв’язку, збої в роботі супутників і навіть яскраві полярні сяйва, а для людини — лише тимчасовий дискомфорт.

Щоб легше перенести такі дні, достатньо кількох простих речей: добре висипатися, їсти легку і корисну їжу, пити багато чистої води і трав’яних чаїв, відмовитися від алкоголю, кави, гострого й жирного. Дуже допомагають прогулянки на свіжому повітрі, легка зарядка чи йога, контрастний душ зранку і тепла ванна ввечері. Намагайтеся уникати сварок і стресових ситуацій, а якщо є хронічні захворювання — тримайте ліки під рукою і більше відпочивайте.

Нагадаємо, ми вже писали, чим може загрожувати Землі потужний спалах на Сонці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!