Землю накрыла мощная магнитная буря желтого уровня, которая продлится 5 дней: прогноз на 1 декабря

Солнечная активность влияет на магнитное поле Земли, изменяет атмосферное давление и часто вызывает у метеочувствительных людей головную боль, усталость, раздражительность или тревогу. Геомагнитные колебания оценивают по планетарному K-индексу от 0 до 9: значения от 5 и выше считаются сильной бурей красного уровня.

На понедельник, 1 декабря, прогнозируется умеренная буря с K-индексом около 4 (желтый уровень) — это слабое возмущение, которое большинство людей не заметит, но у тех, кто реагирует на погоду, может появиться легкая усталость или головная боль. Об этом сообщил Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Прогнозы могут корректироваться каждые несколько часов, поэтому поближе к дате стоит проверить актуальные данные на сайте NOAA. Магнитная буря возникает, когда поток заряженных частиц от солнечных вспышек достигает Земли и расшатывает нашу магнитосферу. При сильных бурях возможны перебои связи, сбои в работе спутников и даже яркие полярные сияния, а для человека только временный дискомфорт.

Чтобы легче перенести такие дни, достаточно нескольких простых вещей: хорошо высыпаться, есть легкую и полезную пищу, пить много чистой воды и травяных чаев, отказаться от алкоголя, кофе, острого и жирного. Очень помогают прогулки на свежем воздухе, легкая зарядка или йога, контрастный душ с утра и теплая ванная вечером. Старайтесь избегать ссор и стрессовых ситуаций, а если есть хронические заболевания – держите лекарство под рукой и больше отдыхайте.

