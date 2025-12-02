В Україні різко зросла ціна на популярний продукт: яка ціна за десяток

Ціни на курячі яйця в Україні за останній рік злетіли на 41,9%, перетворившись на справжнього "рекордсмена" серед продуктів харчування. З жовтня 2024-го по жовтень 2025-го десяток став помітно дорожчим, що стало одним з ключових драйверів загальної інфляції, яка за цей період сповільнилася до 10,9%.

У місячному вимірі зростання виявилося скромнішим — на 11%, але це все одно відчутно для гаманців українців. Про це повідомляє Держстат.

Моніторинг OBOZ.UA фіксує, що з початку листопада нефасовані яйця першої категорії (С1) подорожчали лише на 0,03 гривні за штуку, або 0,3 гривні за десяток. Наприкінці місяця в великих мережах супермаркетів вони коштували в середньому 6,33 гривні за штуку, тобто 63,33 гривні за десяток. Конкретно: в Auchan — 6 гривень за штуку (60 гривень за десяток), в Novus — 5,94 гривні (59,4 гривні), в "МегаМаркет" — 7,4 гривні (74 гривні), а в "ЕКОмаркет" — 5,99 гривні (59,9 гривні).

Фасовані брендовані яйця теж не відстають: десяток "Ясенсвіт" у середньому продають по 80 гривень, що на 7 гривень більше, ніж у жовтні, за даними "Мінфіну". Марка "Квочка" коштує ще дорожче — 80,6 гривні за десяток, перевищуючи жовтневу ціну майже на 7,5 гривні.

Втім, не все так сумно: виконавчий директор Союзу птахівників України Сергій Карпенко прогнозує зниження цін на яйця вже найближчим часом. Причина — криза в енергетиці через масові відключення світла від російських обстрілів, які призвели до падіння попиту та скорочення оптових цін на 20%. "Торгівля страждає від ризиків псування продукції, тому мережі зменшують замовлення, аби уникнути залишків, — пояснює фахівець. — Це незабаром відобразиться на полицях магазинів".

Проте в грудні ситуація може змінитися: виробники, ймовірно, переглянуть ціни вгору через зростання витрат на електроенергію та корми, особливо якщо доведеться масово використовувати генератори. Карпенко оцінює можливе подорожчання на 15–20%, але додає, що це станеться лише за умови стабільності з енергоносіями. "Собівартість зростатиме в геометричній прогресії, — попереджає він, — тож готуйте гаманці до святкового столу". Загалом, попри сезонний тиск, ринок залишається динамічним, і ранні закупівлі можуть врятувати від різких стрибків.

