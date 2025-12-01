Росія здійснила ракетну атаку на Дніпро: є загиблі та поранені, пошкоджені СТО та підприємства (фото)

Уранці 1 грудня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. За останніми даними голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, внаслідок атаки загинули троє людей, ще п’ятнадцятеро отримали поранення.

Шестеро постраждалих перебувають у важкому стані, решта – госпіталізовані або лікуються амбулаторно. Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, "Суспільне Дніпро", "Дніпро оперативний", очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Читайте також: Російська армія здійснила масованому атаку на Україну: у Києві, Запоріжжі та на Сумщині перебої зі світлом, є поранені та загиблі, серед них дитина (фото, відео)

Попередньо ракета влучила в район, де розташовані СТО та промислові підприємства. На місці працюють рятувальники, триває пошуково-рятувальна операція та обстеження території.

Одразу після вибуху в місті лунали сирени екстрених служб. Місцеві пабліки публікували фото та відео з вибитим склом, уламками та пораненими людьми, яких виводили з місця влучання.

Влада закликала мешканців до відбою повітряної тривоги залишатися в укриттях. Наразі наслідки удару продовжують уточнювати.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!