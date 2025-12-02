Відстрочка по догляду за літніми родичами: як оформити

З оновленими правилами мобілізації дедалі більше українців, які перебувають на військовому обліку, шукають можливості отримати відстрочку через сімейні обставини — зокрема, догляд за бабусею чи дідусем.

Як пояснює юристка Тетяна Козян у коментарі для сайту "Новини.LIVE", таке право зберігається і в 2025 році, але лише за чітко визначених умов. Відстрочка доступна не для будь-якого догляду, а виключно за родичами з інвалідністю I чи II групи, якщо жоден інший член сім’ї першого ступеня споріднення (батьки, діти, подружжя) не може взяти на себе цю роль.

Хто має право на відстрочку

Згідно з чинним законодавством (Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" з урахуванням змін від 2025 року), відстрочка надається військовозобов’язаному, який:

здійснює постійний догляд за бабусею чи дідусем з інвалідністю I або II групи;

за бабусею чи дідусем з інвалідністю I або II групи; проживає з ними спільно;

є єдиним, хто може це робити (інші родичі першого ступеня повинні бути відсутніми через смерть, інвалідність, ув’язнення чи інші обставини, що унеможливлюють догляд).

Важливо: відстрочка не поширюється на родичів без офіційного статусу інвалідності. З 1 січня 2025 року оформлення інвалідності відбувається через ЕКОПФО (Експертні комісії з оцінки повсякденного функціонування особи), яка замінила МСЕК. Якщо статус ще не оформлено, спочатку потрібно пройти цю процедуру для отримання довідки.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Необхідні документи для оформлення

Щоб підтвердити право на відстрочку, потрібно зібрати повний пакет:

Акт встановлення факту догляду — видається територіальною громадою після перевірки умов проживання та реального догляду;

— видається територіальною громадою після перевірки умов проживання та реального догляду; Документи про інвалідність родича : висновок ЕКОПФО (або МСЕК, якщо статус видано раніше), пенсійне посвідчення, медичні виписки;

: висновок ЕКОПФО (або МСЕК, якщо статус видано раніше), пенсійне посвідчення, медичні виписки; Підтвердження неможливості догляду іншими родичами : довідки про смерть, інвалідність чи інші обставини (залежно від ситуації);

: довідки про смерть, інвалідність чи інші обставини (залежно від ситуації); Документи про родинні зв’язки: свідоцтва про народження, шлюб тощо.

З 2025 року, якщо догляд оформлено як офіційну соціальну послугу, заяву можна подати онлайн без візиту до ТЦК — через портал державних послуг.

Як подати документи та отримати відстрочку

Збір і перевірка: Отримайте акт від громади та інші підтвердження. Подання: Зверніться до ЦНАП (Центру надання адміністративних послуг) за місцем реєстрації. Там документи перевірять і передадуть до ТЦК та СП (територіального центру комплектування). Рішення: Воно фіксується в мобільному застосунку "Резерв+" автоматично. Термін відстрочки — до усунення обставин (наприклад, поки триває догляд), але її можна анулювати при перевірках, якщо виявлять порушення.

Нагадаємо, частина військових отримає додаткові 27 тисяч у грудні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!