Не варто витрачати кошти: названо найгірший японський автомобіль

Японські автовиробники Toyota, Honda, Subaru та Mazda вже давно міцно тримають свої позиції: стабільно високі продажі, лояльні фанати та чітка власна ідентичність. Натомість Mitsubishi, як пише Slashgear, опинилася на межі виживання і виглядає найслабшою ланкою серед "великої японської четвірки".

Колись бренд мав сильну репутацію завдяки легендарним позашляховик Pajero та ралійним успіхам Lancer Evolution і Galant VR-4. Про це пише Slashgear.

Проте вже на початку 2000-х компанія почала втрачати ґрунт під ногами. Не маючи ні фінансових ресурсів, ні продуктової лінійки, щоб конкурувати з Toyota та Honda, Mitsubishi пішла ризикованим шляхом: почала масово кредитувати покупців із поганою кредитною історією, пропонуючи нульовий перший внесок і відстрочку платежів. Результат виявився зворотним — бренд і його дилери швидко втратили престиж, а автомобілі почали стрімко знецінюватися на вторинному ринку.

Далі було лише гірше. У 2000-х і 2010-х роках компанію потрясли гучні скандали: приховування дефектів безпеки, а потім фальсифікація даних про витрату палива. Репутація впала до критичного рівня як в Японії, так і за кордоном.

У 2009 році Mitsubishi випустила один із перших серійних електромобілів — крихітний і кумедний на вигляд i-MiEV. За сучасними мірками це був радше курйоз, але тоді машина дійсно випереджала час. Проте компанія не змогла розвинути цей успіх і через 5–10 років, коли ринок електрокарів вибухнув, у Mitsubishi просто не виявилося конкурентних моделей.

Читайте також: Попит бʼє рекорди: топ найпопулярніших електрокарів в Україні

У 2016 році контрольний пакет акцій викупив Nissan, сподіваючись врятувати партнера і зміцнити власні позиції. Але замість синергії обидва бренди загрузли в спільних проблемах: Nissan досі не може оговтатися від корупційного скандалу та арешту Карлоса Гона, а Mitsubishi так і залишилася в тіні.

Сучасні моделі Mitsubishi важко назвати поганими — вони цілком надійні й недорогі. Проте на тлі яскравих Subaru та Mazda, які чітко знають, за що їх люблять, Mitsubishi виглядає блідо і без власного обличчя. За словами експертів Slashgear, бренд став прикладом того, як навіть колись шанована компанія може за кілька десятиліть перетворитися на аутсайдера, що тримається на ринку буквально на волосині.

Раніше ми розповідали про топ-3 японські марки авто, які майже не знецінюються.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!